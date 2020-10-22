Я, звісно, розумів від початку, що COVID – питання політичне на стільки ж, як і медичне. І х*р би з ним. Але коли політики починають плести про клінічні справи, це для мене за гранню добра і зла.

Я навіть не буду зупинятись на тому, що інтелект ПЕРЕВАЖНОЇ більшості політиків знаходиться десь на рівні горішка із згущонкою, шо ці люди невковирні до гнилого мозга своїх кончених костєй, шо експертиза левової долі обмежується витиранням жопи об стіну в сортірі і невпинним п*здінням в медіа такої чепухи, від якої сатана щоразу пробує втопитись у найближчому котлі. Я не спекулюватиму, шо міг би виконувати обов’язки пересічної політичної фігури, навіть після видалення 80% кори головного мозку.

Я лише хочу спитати, доколє кожна політична проміскуітєтна шелупонь буде вважати себе в праві на серйозних щах давати медичні фахові поради космічного масштабу і космічного ж ідіотизму?

З якого чуда політичний труп Богословської перестав тихо воняти в кутку, і почав виверження рекомендацій на основі "собствєнного опита лєчєнія ковід"???!!!???

Цей допис можна розтягувати на цитати!

З якого х*ра при болі в горлі треба бігти на КТ? Інно, Ви розумієте, шо при наявності в суспільстві великої купи таких ідіотів, як Ви, КТ не зможе зробити 90% тих, кому він дійсно потрібен??

"При падении кислорода в крови не паникуйте. Старайтесь продышаться" І ще дуже старайтесь при цьому не про*бацца.

"Не дышите через рот и глубоко – это при ковиде сложно, возникает одышка. Дышите носом, часто, сильно выдыхая".

Да, ах*єнна порада. Інна ж у нас адепт респіраторної механіки. Про небезпеку вентиляції мертвого простору все знає і про RSBI… Коротше дихайте часто, так часто, як Богословська верзе повну х*рь.

"Старайтесь не попадать в стационар!!! Все, что можно делать дома – делайте дома!" Да, це завжди хороша тактика. Дмитро Стужук підтвердить.

"А ковид обладает свойством накапливать инфекцию" Стоп, тут мої полномочія всьо…

А там ше про аналізи поради... Ой мама, рятуй мою душу!

Інно, таку муть в таких обставинах видають або кончені падлюки, або придурки. Я не знаю, як в цьому випадку правильно класифікувати.

Ви слово "пульмОнолог" пишете з помилкою, це бл*ть якесь знущання просто, в мене горить, я взлітаю!!!!!!!1111!!!

Кому мало доказів ікспердності нашої сьогоднішньої пацієнтки, нагадаю:

І прочую безцінну аналітику кухонного пошибу. Цю злочинну і соціально небезпечну туфту репостять тисячі людей!

Прошу, схаменіться, і виньте каку з вух і очей. Бо нам настане х*й-п*зда-джигурда.

П.С. І, раз сьогодні про політику, ше одне. Хто буде голосувати за пальчевського, відписуйтесь від мене ВЖЕ, прямо зараз.

Автор посту – MED GOblin.

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