Тодуров назвав головну людину в боротьбі з COVID-19 в Україні

Провідна інфекціоністка України, професорка Ольга Голубовська є головною фахівчинею в нашій країні в боротьбі коронавірусом (COVID-19).

Таку думку в інтерв'ю "Гордону" озвучив кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров. Він зазначив, що для нього людиною року став медик, який на передовій рятував життя людей.

"Ольга Анатоліївна Голубовська – головна спеціалістка, яка розробляла протоколи лікування, яка боролася за їх впровадження, яка доклала неймовірних зусиль для того, щоб поширити цю інформацію і організувати по всім клінікам", – сказав Тодуров.

Він нагадав, що Голубовська сама раніше заразилася коронавірусом і її стан був дуже важкий.

"Я б сьогодні людиною року назвав Ольгу Голубовську, яка мало не своє життя поклала на вівтар боротьби з COVID", – підкреслив Тодуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Тодуров розповів, що українці, які приходять до влади в нашій країні, не люблять Україну і розцінюють її лише в якості власного бізнес-проєкту.

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