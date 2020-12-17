Тодуров: коронавірус став агресивнішим, йде запалення, з яким не впоратися

За дев'ять місяців пандемії коронавірусу (COVID-19) вірус став агресивнішим, і хворіти почали люди більш молодого віку.

Про це в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман розповів кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров. Медик зазначив, що для лікування пацієнтів стали застосовувати нові методики.

"Вірус став більш агресивним. Почали хворіти молоді люди. Дуже агресивно йде запалення, з яким ми не можемо впоратися... Ми зараз деяким хворим вводимо такі дози преднізолону і гормонів, які даються пацієнтам, у яких зазвичай починається відторгнення органів, що були пересаджені. Це так звана пульс-терапія. Деяким хворим вводимо тромболізис, тобто ми застосовуємо такі методики, які ніколи не використовувалися для лікування запальних процесів легень", – повідомив медик.

Тодуров додав, що зазначені методики лікування можуть дозволити далеко не всі клініки в Україні. Також таке лікування дуже агресивне і може викликати ускладнення, але у них немає іншого виходу.

Ще Тодуров розповів, що потрібно знати про COVID-19 станом на кінець 2020 року:

Перебіг захворювання залежить багато в чому від початкової дози надходження вірусу в організм. Тому важливо носити маски, щоб мінімізувати ризик зараження.

Тест ПЛР не визначає сам вірус, а визначає білки, які продукують цей вірус всередині клітини, потрапляючи в неї. Тому найчастіше, роблячи ПЛР-тест, вірусу вже не може і не бути. А якщо робити тест на 5-7 добу, то дуже сильно ускладнює лікування.

Десь із 10 доби, другого тижня включається аутоімунний процес, який є сильною запальною реакцією, що вбиває легеневу тканину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Тодуров сказав, що вакцинація українських медиків від COVID-19 може початися в січні 2021 року.

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