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/ Пульмонологія

Точність 100%: у Британії схвалили унікальні тести на антитіла до COVID-19

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Служба громадської охорони здоров'я Британії схвалила для застосування тести на визначення антитіл до коронавірусу виробництва швейцарської компанії Roche.

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Як пише Daily Mail, представники виконавчого органу Департаменту охорони здоров'я та соцобслуговування Британії заявили, що минулого тижня тест оцінили у військовому технопарку Портон-Даун – він має точність 100%.

Випробування, проведене Roche, дозволить ідентифікувати майже всіх, у кого був COVID-19. Експерти сподіваються, що ці люди можуть бути захищені від повторного зараження протягом трьох років.

Точність 100%: у Британії схвалили унікальні тести на антитіла до COVID-19

Уряд країни зараз веде переговори про купівлю в компанії мільйонів тестів.

"Аналіз із такою специфічністю є дуже надійним указанням на перенесену інфекцію. Це зі свого боку може бути свідченням наявності певного імунітету від інфікування в майбутньому, хоча поки до кінця не ясно, якою мірою присутність антитіл вказує на наявність імунітету", – розповів координатор британської національної програми проведення аналізів на захворювання COVID-19 професор Джон Ньютон.

Відзначимо, тести на антитіла призначені для того, щоб визначити, чи заразився хтось вірусом у минулому. Вони точно не кажуть, чи заражений хтось нині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор біологічних наук Анча Баранова заявила, що сильний імунітет до COVID-19 формується тільки в семи-восьми відсотків з тих, хто їм перехворів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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