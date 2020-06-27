Тим, хто перехворів на COVID-19, загрожують серйозні проблеми зі здоров'ям: вчені озвучили список

Зараження коронавірусом може впливати на пацієнтів протягом багатьох років.

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Як пише Reuters, вчені з Науково-дослідного інституту Скріппса в США повідомили про широкий спектр проблем зі здоров'ям через COVID-19.

Вчені заявили про широкий спектр проблем зі здоров'ям через коронавірус

Крім респіраторних проблем, коронавірус вражає багато систем органів, в деяких випадках викликаючи катастрофічні пошкодження.

"Ми думали, що це тільки респіраторний вірус. Виявилося, що він впливає на підшлункову залозу, серце, печінку, мозок, нирки і інші органи", – заявив кардіолог Ерік Тополь.

Згідно з дослідженням, COVID-19 може привести до порушення згортання крові, що загрожує інсультом, а також до сильного запалення, яке вражає системи багатьох органів.

Крім того, вірус може викликати неврологічні ускладнення, які варіюються від головного болю, запаморочення і втрати смаку або запаху до судом і сплутаності свідомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Василь Купрейчик розповів, що ураження легень є тільки першим ударом, тому що коронавірус в результаті вражає і інші органи людини.

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