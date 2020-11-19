"Тиха гіпоксія": що це таке і чим вона небезпечна під час COVID-19

"Тиха гіпоксія" – феномен, коли в уражених коронавірусом легенях порушується надходження кисню, яке залишається непоміченим пацієнтом.

Про це розповів мінський лікар-реаніматолог, кандидат медичних наук Андрій Витушко в блозі на сайті Talon.by. За його словами, організм людини гостро реагує на зміну рівня вуглекислоти в крові шляхом підвищення частоти і глибини дихання і т.д., а реакція на зниження кисню в крові не така виражена (це допомагає нам, наприклад, адаптуватися до умов високогір'я).

"Однак кисневе голодування завдає шкоди всьому організму, погіршуючи прогноз у таких пацієнтів (впливає на розвиток ниркової недостатності, наприклад). Прицільний моніторинг забезпечення киснем організму можливий за допомогою пульсоксиметра", – написав доктор.

Він розповів, що оцінювати потрібно не менше 4 разів на день в спокої на двох різних пальцях, які повинні бути теплими (на холодних кінцівках можливі похибки вимірювання). Якщо сатурація стійко менше 94%, потрібно звертатися у "швидку".

"Пульсоксиметрія не кращий метод у першу чергу тому, що є обґрунтовані претензії до якості пульсоксиметрів, які пропонуються на ринку, і тому ці дані потрібно оцінювати в комплексі з іншими симптомами (вираженість задишки, частота пульсу, артеріальний тиск та ін.). Але в будь-якому випадку погіршення симптомів коронавірусної інфекції – це якраз той випадок, де краще перестрахуватися", – зазначив Витушко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше медики виявили у коронавірусу ще один тривожний симптом – скелетно-м'язовий біль з іншими механізмами, ніж в разі міалгії (болі в суглобах).