Ті, хто перехворів на коронавірус, поскаржилися на випадання зубів

У багатьох людей, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), погіршився стан зубів.

Як пише HuffPost із посиланням на результати дослідження, це може бути пов'язано з поганим насиченням голови кров'ю як наслідок проблем із судинами.

У групі Survivor Corps у Facebook, присвяченій пацієнтам із коронавірусом, повідомили про погіршення стану зубів через певний час після зараження. У декого зуби випадають без кровотеч.

Учені допустили псування зубів через коронавірус pixabay.com

Згідно з припущенням COVID-19 може інфікувати кровоносні судини і порушити приплив крові до ясен.

Як відомо, іноді коронавірус призводить до утворення тромбів і закупорки судин. Так уже спостерігалися пошкодження серця, легенів, кишечника, нирок і головного мозку. Щось подібне може відбуватися і з яснами, які не отримують достатньо кисню через кров.

"Наша щелепа дуже насичена кровоносними судинами. У нас багато зубів, чутливі ясна, у нас є язик і смакові рецептори, які вимагають харчування", – зазначив судинний біолог і медичний директор Фонду ангіогенезу Вільям Лі.

За його словами, під час зараження коронавірусом бактерії захоплюють білки АПФ 2, які є рецептором для входу в клітину вірусів. Чим більше таких білків у певній частині організму, тим більше уражається орган.

Найчастіше цей білок трапляється в легенях, які страждають найбільше, але чимало його і в ротовій порожнині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор стоматології Мартін Адді з Брістольського університету (Велика Британія) заявив, що чистка зубів перед виходом із дому може допомогти запобігти зараженню коронавірусною інфекцією.

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