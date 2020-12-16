Основним інструментом у виявленні коронавірусу є ПЛР- та ІФА-тести. Саме на кількості позитивних результатів аналізів, які проводять приватні та державні лабораторії, і будується статистика тестувань на COVID-19 В Україні.

Останнім часом українці стали здавати менше тестів. Згідно з даними МОЗ, така тенденція з'явилася близько місяця тому. Якщо до цього число проведених аналізів було 50-70 тисяч щодня, то в грудні частіше зустрічаються цифри трохи менше (14 грудня було виявлено 25 582 нових випадки).

Про можливі причини такого спаду на своїй сторінці в Facebook розповів комерційний директор мережі медичних клінік "Сінево" Микола Скавронський.

За його словами, тривалий час попит на ПЛР- та ІФА-тести був стабільно високим, проте за останній місяць "популярність" аналізів для виявлення коронавірусу знизилася.

Разом з цим, відсоток позитивних результатів, які підтверджують наявність коронавірусної хвороби, поки що не змінюється і приблизно кожен третій результат є позитивним. Скавронський зазначає, що незважаючи на зменшення частки позитивних ПЛР-тестів, загальна кількість "ковід+" результатів компенсується за рахунок тестів на антитіла IgM.

Комерційний директор "Сінево" висловив також особисте припущення, чому українці менше тестуються на ковід.

"Ні, менше хворіти вони не стали, але зараз перед багатьмя людьми постала дилема: здати всією сім'єю тести або накрити новорічний стіл на всю сім'ю. Середня вартість новорічного столу на сім'ю еквівалентна вартості 2-3 ПЛР-тестів на ковід і це дуже складний вибір, так як Новий Рік – головне свято в році для переважної більшості українців! ".

Статистика тестування на COVID-19 в "Сінево", червоним позначено відсоток позитивних тестів. Джерело: Скріншот Facebook Микола Скавронський

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