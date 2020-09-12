Тест на коронавірус в Україні: скільки коштує, де здати й за яких симптомів

Міністерство здоров'я України внесло зміни в алгоритм тестування на коронавірус. Із самоізоляції можна виходити вже на 14-й день без проведення ПЛР-тесту. Однак це в разі відсутності клінічних симптомів. Тестування методом ПЛР зсунули на 7-9-й день від імовірного зараження.

Де й за скільки в Україні можна зробити тест на COVID-19, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Найвищу точність має тест ПЛР

Загалом коронавірус можна визначити з допомогою трьох перевірок, зокрема:

експрес-тест на антитіла, він має найменшу точність і високу швидкість діагностики;

тест ІФА, імуноферментний аналіз, – це дослідження крові на наявність антитіл до коронавірусу, досить точний, але може бути псевдонегативним на початкових етапах розвитку інфекції в організмі аж до того часу, як у крові почали вироблятися антитіла;

тест ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція, має високу точність і використовується в усіх країнах світу.

Ціна на ПЛР-тест стартує від 700 грн, середня вартість – 1800, результати відомі вже через добу. Безкоштовно можна протестуватись тільки через сімейного лікаря за наявності клінічних ознак коронавірусної хвороби та пацієнтам із пневмоніями, які перебувають у стаціонарах і чекають підтвердження діагнозу. Однак через великий наплив нині на результати можна чекати 6-9 діб. Доти лікар прописує лікування.

ІФА-тестування коштує 300-600 грн. Воно визначає, сформувався імунітет до коронавірусу після хвороби чи ні. Цей тест не дає відповіді, хвора людина на момент обстеження чи ні. Він є окремим обстеженням вже після можливо перенесеного інфікування. Зазвичай його роблять ті, хто лягає на госпіталізацію, – медики, Нацполіція, прикордонники, фармацевти – особи, які найбільше контактують із населенням.

Варто відзначити, що, зокрема, кияни жаліються на чималі черги, які інколи доводиться займати з 6.45 ранку.

Підготовка до тестування на коронавірус методом ПЛР передбачає такі обмеження:

• не вживати алкоголь за 24 годин до забору матеріалу;

• не використовувати ліки для зрошення ротоглотки, назальні краплі, спреї та препарати від болю в горлі за 12 годин до дослідження;

• не чистити зуби й не користуватися ополіскувачем до забору матеріалу;

• не вживати їжу за 2 години до тестування й не пити рідину;

• не палити за 4 години;

• не використовувати жувальну гумку або пастилки для свіжого подиху.

За даними МОЗ, запасів тест-систем в Україні для проведення досліджень на коронавірус вистачить на 1,5-2 місяці.