Теорія про імунітет від коронавірусу не доведена: в ВООЗ зробили заяву

Пульмонологія 15:45, 25.04.2020

Теорія про те, що люди, які перехворіли на коронавірус COVID-19, мають імунітет від повторного зараження, на даний момент не доведена.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), поки немає свідоцтв того, що люди з антитілами до коронавірусу SARS-CoV-2 захищені від нього.

ВООЗ заявила про недоведеність теорії про імунітет від COVID-19

У зв'язку з цим ВООЗ застерегла країни світу від використання "паспортів імунітету" або "безризикових сертифікатів" для тих, хто перехворів COVID-19.

В організації вважають, що подібні практики фактично можуть збільшити ризик поширення інфекції, так як люди з подібними документами, ймовірно, будуть ігнорувати стандартні заходи безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ряд туристичних організацій в Європі, а також деякі авіакомпанії, розглядають можливість введення особливих документів для подорожей по світу – "паспортів імунітету", в яких буде міститися інформація про наявність антитіл до коронавірусу.

На даний момент уявлення про практичне застосування таких документів відсутні.

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