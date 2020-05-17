Світу і Україні загрожує нова пандемія. Під ударом − понад 6 млн осіб. Інтерв'ю з імунологом

Дослідники побоюються, що за пандемією коронавірусу у світі може початися спалах туберкульозу, тоді під ударом хвороби опиняться понад 6 млн осіб.

Відомий український імунолог Олег Назар пояснив в інтерв’ю OBOZREVATEL, чи загрожує новий інфекційний спалах Україні і як вакцинція від грипу може вберегти від ризику заразитися коронавірусом.

Чи загрожує Україні ймовірний спалах туберкульозу?

– У нас постійно йде планова вакцинація БЦЖ, яка залишається з людиною все життя. Окрім того, що ця вакцина стимулює імунну систему, її використовують ще як природний імуностимулятор.

На Заході її вже давно не проводять. У тих країнах, де вона все ще є, більшість зараз зайняті COVID-19, людей від туберкульозу не вакцинують. Відповідно, зростає кількість невакцинованих, а отже й тих, хто потенційно може захворіти на туберкульоз.

Проте Україні це загрожує найменше. У нас інша проблема – відсутність реабілітації. Вакцинацію ми ще як-небудь проводимо, а ось лікування сповна не отримуємо. Раніше були хоча би туберкульозні диспансери, а тепер інфіковані люди гуляють вулицями. Передусім це соціальні елементи, відповідно, лікуватися вони можуть тільки за примусом. Тобто Україні туберкульоз загрожує лише в разі припинення надання допомоги туберкульозним пацієнтам через скорочення диспансерів.

Олег Назар

Спалахи яких інфекцій можливі через те, що всі зусилля кинуто на боротьбу з коронавірусом?

– Усі ці інфекції, які були в нас, нікуди не поділись. Щороку від грипу помирає 600-700 осіб, а від COVID-19 померло 500. В Україні є речі й страшніші. До грипу всі вже звикли, він приходить щороку, тому ним ніхто не займається. Окрім грипу, є ще ГРВІ, кір і краснуха, від яких теж є випадки летальності. COVID-19 перетягнув на себе всю увагу.

Чи проводять планові вакцинації?

– Взагалі, в період епідемії вакцинацію проводити не потрібно. Але якщо ми не будемо цього робити, COVID-19 здохне, і випливуть інші проблеми. Тому планові вакцинації за відсутності протипоказань, а це слабкість і температура, проводять.

Чи варто робити щеплення від грипу на наступний епідсезон?

– Так. Є дві причини. Геном COVID-19 схожий на вірус грипу, і другий момент – будь-яка вакцина є неспецифічним імуностимулятором. Третій момент – будь-яка вірусна інфекція, яка має гострий або тривалий перебіг, може викликати ускладнення. Людина має провакцинуватись, і антитіла, які вона отримає, зменшать активність запального процесу у разі грипу.

До речі, атипова пневмонія, яка описується у разі COVID-19, спостерігалась 5 років тому за тих самих пташиних і свинячих грипів.

Епідемія коронавірусу триватиме ще щонайменше рік

– Є так званий імунолонічний прошарок. Тобто має захворіти певна кількість людей, і тоді буде сформовано колективний імунітет. Це можна зробити за рахунок двох речей – вакцинації й набуття його природним шляхом. Від COVID-19 вакцини нема, і взагалі невідомо, чи вона буде. Залишається один варіант – люди мають перехворіти.

Загалом же помирають не від вірусу, а від його наслідків – атипова пневмонія, порушення гемостазу, будь-який тривалий запальний або масивно-запальний процес викликає гіперстимуляцію імунної системи з руйнуванням власних клітин. Руйнуються тромбоцити – і починається згортання крові. Цей процес описано вже досить давно. Такий самий перебіг може дати будь-яка пневмонія – стафілококова чи пневмококова.

Тобто проблема не в самому коронавірусі, а в тому, що маємо навчитися лікувати пневмонію. Не тільки антибіотиками, а ще спостерігати за певними показниками й коригувати їх у разі змін. Навіть у наявному протоколі лікування коронавірусу йдуть препарати, які блокують можливі ускладнення.

Якщо у хворого молодий вік, його імунна система працює адекватно, COVID-19 можна перенести у вигляді звичайного ГРВІ. Відповідно, сформується імунітет.

Чи можуть людям, які перехворіли на коронавірус, вживляти чіпи?

– По суті, це імунологічний паспорт. А що це таке? Людина, яка часто хворіє, робить імунограму раз на 2-3 місяці, і ці дані вносять у відповідний документ – паспорт. Там є відомості про проблеми її імунітету, схильність до певних захворювань, щеплення. Довідка про вакцинацію теж може вважатися імунологічним паспортом. Паперова вона чи у формі ІD – неважливо. Проте на найближчі 2-3 місяці це глухий номер. Чому? Маємо обстежити людей і виявити в них антитіла. Якщо тест ПЛР дає негативний результат, це означає, що людина перехворіла і має певний імунітет. З позиції теорії є гарантія, що така людина не захворіє повторно. Але з позиції практики цих антитіл може бути недостатньо для попередження повторного захворювання.

Або ж може бути довідка про те, що на коронавірус перехворів, але антитіл нема. Імунна система їх не виробляє. Або ж вони є, але не відомо, раптом через місяць вони впадуть до нуля або їх є недостатня кількість. Я до того, що нічого цей так званий ковідний паспорт у результаті не дасть. Чіпування не буде.

Чи може коронавірус провокувати безпліддя?

– Те ж саме може давати кір і краснуха. Якщо вірус здатен вражати клітини, які виробляють сперматозоїди, безпліддя можливе. Але ми поки не зіштовхувалися з цим на практиці.