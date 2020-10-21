Світ встановив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за тиждень – ВООЗ

За тиждень з 12 до 18 жовтня коронавірус діагностували у більш ніж 2,4 мільйона людей у світі.

З початку пандемії це стало найвищим показником за сім днів. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я.

Зазначається, що кількість летальних випадків від наслідків вірусу збільшилася на понад 36 тисяч. Це приблизно відповідає показникам попереднього тижня.

Пандемія коронавірусу

Додамо, що попередній тижневий рекорд захворюваності на COVID-19 у світі ВООЗ фіксувала з 5 до 11 жовтня, коли вірус виявили у більш ніж 2,2 мільйона людей.

Зазначимо, що станом на ранок 21 жовтня у світі зафіксовано понад 41 мільйон випадків зараження коронавірусом, від наслідків хвороби померли більш як 1,1 мільйона осіб. Щодня на планеті діагноз COVID-19 ставлять понад 250-300 тисячам пацієнтів.

Дані ВООЗ щодо захворюваності на COVID-19 у світі з 12 до 18 жовтня ВООЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус назвав єдиний препарат проти COVID-19, ефективність якого під час лікування хворих із важкою формою доведено.