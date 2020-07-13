Світ може накрити третя хвиля COVID-19, – американський учений

Число нових випадків зараження коронавірусом у США може вирости ще більше, якщо влада і громадяни країни не вживатимуть необхідних заходів, а світ може чекати третя хвиля COVID-19.

Про це американський лікар Чад Кріліч (Dr. Chad Krilich) розповів в інтерв'ю Deutsche Welle. Він вказав на зростання числа заражень, що почалося в кінці травня, коли в США стали поступово знімати карантинні обмеження. На думку Кріліча, слід звертати пильну увагу на такі тенденції, щоб забезпечити достатню кількість захисту, тестів, ліків.

Лікар також зазначив, що,ймовірно, світ чекає третя хвиля інфекції, яка може початися на тлі спалаху захворюваності на грип.

Світ може накрити третя хвиля COVID-19, – американський вчений

"Це щось на зразок трьохактної п'єси, і зараз ми знаходимося в другому акті. Там буде третій акт. Коли ми дивимося, коли прийде грип, ми знаємо, що буде третя хвиля. Очевидно, що на все це буде впливати те, як ми поводимося соціально і чи буде вакцина тощо, – розповів він.

Разом з тим він вважає, що інформація про швидку появу вакцини – це спроба видати бажане за дійсне.

"Я думаю, що це бажане за дійсне. Є багато людей, які роблять приголомшливу роботу. Досягнуто прогресу, але з точки зору [конкретної дати] нам нічого запропонувати, коли це станеться", – зазначив він.

Доктор Чад Кріліч є головним лікарем в департаменті охорони здоров'я Сент-Джозефа в окрузі Сонома, штат Каліфорнія, де він підтримує дві лікарні. Кріліч був сімейним лікарем більше 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-імунолог, ревматолог, епідеміолог Людмила Смоліна заявила, що в Україна можуть прийти пташиний і свинячий грип, разом з коронавірусом вони несуть чималу загрозу.

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