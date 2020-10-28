Супрун пояснила, як правильно харчуватися при COVID-19

Віктор Литвиненко Пульмонологія 14:40, 28.10.2020 Оновлено: 14:40, 28.10.2020

Вітаміни та мінеральні добавки не можуть замінити збалансованого харчування при коронавірусній інфекції.

Про це в Facebook розповіла колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, підкресливши появу науково необгрунтованих порад щодо лікування COVID-19 в мережі.

"Повноцінний раціон та достатня кількість рідини є ключовими у відновленні під час хвороби. У разі інфекції організм повинен інтенсивно працювати, щоб забезпечити імунну відповідь та мати для цього енергетичні запаси. Йому також потрібні поживні нутрієнти – білки, жири, вуглеводи та харчові волокна (клітковина). Цього всього не можуть вмістити жодні пігулки", – пояснила Супрун.

Також вона наголосила на важливості збалансованого раціону в запобіганні хронічних захворювань та відхилень у індексі маси тіла. В організмі людей, які не отримують достатньо їжі, імунна система ослаблена, а клітин, які розпізнають патогени і виробляють антитіла, значно менше.

Ніякі добавки не можуть замінити повноцінний раціон

Що їсти, щоб підтримати організм у разі ковіду?

  • овочевий суп або курячий бульйон;

  • каші та цільнозерновий хліб – джерела простих вуглеводів;

  • напої з імбиром – допоможе побороти нудоту;

  • продукти з вітаміном С: паприка, броколі, смородина;

  • зелені овочі та бобові, які містять про-вітамін А, магній;

  • білкові продукти: бобові, м'ясо птиці та тварин, молочні продукти, яйця.

Супрун закликала не вибирати під час хвороби між таблетками та їжею. Ніякі добавки не можуть замінити повноцінний раціон, тільки їжа є головним джерелом всіх корисних речовин.

Раніше MedOboz писав, як відрізнити коронавірус від грипу та застуди, оскільки ці захворювання мають схожі симптоми.

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Здоров'я Пульмонологія

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