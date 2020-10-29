Супрун пояснила, як повернути нюх та смак після COVID-19

Нюх і смакові рецептори після одужання від COVID-19 повернуться протягом одного-двох тижнів, але на повне відновлення знадобиться майже рік.

Про це в Facebook написала колишня в.о. міністра охорони здоров Уляна Супрун. Вона зазначила, що у світі поки немає чітких способів, як відновитися після хвороби. Однак вона дала рекомендації, як прискорити регенерацію.

Наприклад, після одужання від коронавірусу рекомендовано застосовувати назальні кортикостероїди (краплі для носа, які мають протизапальну дію) для тих пацієнтів, які мали втрату нюху більш ніж на два тижні.

Для відновлення нюху потрібно зайнятися тренуваннями, щоб знову відчувати запахи. Так, Супрун сказала, що потрібно з певною періодичністю і протягом тривалого періоду часу нюхати різні ефірні олії (окремо або в упаковках із кількома ароматами), щоб спонукати сенсорну реакцію організму.

Для відновлення смаку можна спробувати додавати в їжу більше спецій. Також може допомогти вживання більш кислої, гіркої або солодкої їжі.

Супрун підкреслила, що втрата нюху проявляється більш ніж у половини заражених COVID-19. Вона пояснила, що людина може перестати відчувати запахи раптово, до того ж ніс може бути не закладений.

"Поки відомо, що вірус SARS-CoV-2 інфікує організм шляхом приєднання до рецепторів АСЕ2 на поверхні клітин, що вистилають верхні дихальні шляхи, найбільше їх знайдено в носі. Потім білок, який називається TMPRSS2, допомагає вірусу "увірватися" в клітку. Потрапляючи всередину, вірус може розмножуватися, викликаючи запальну реакцію імунної системи. Так відбувається інфікування", – пояснила вона.

Супрун наголосила, що після втрати нюху та смаку людина починає набагато менше їсти, що під час хвороби ще більше послаблює організм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун пояснила, як правильно харчуватися у разі COVID-19.