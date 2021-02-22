Суперрозповсюджувачі коронавірусу: хто вони та чим небезпечні?

Значному поширенню коронавірусної інфекції сприяє передача вірусу від людини до людини. Хто вони – розповсюджувачі вірусу, як їм запобігти його поширенню на оточуючих, та як самому захиститися від носіїв вірусу, – розглянемо в статті.

Основними розповсюджувачами коронавірусу є інфіковані, які можуть переносити захворювання як в легкій формі, так і в безсимптомній. Крім того, небезпеку в епідемічному плані становлять заражені, у яких симптоми захворювання ще не з'явилися: якщо вони тривалий час перебувають в закритому приміщенні з багатьма людьми, то всі інші опиняються в зоні ризику зараження коронавірусом.

Безсимптомні носії коронавірусу – основні розповсюджувачі COVID-19

До недавнього часу вважалося, що діти є основними джерелами нового вірусу. І відносно низька у порівнянні з дорослими захворюваність коронавірусною інфекцією у них пов'язана з частим безсимптомним перебігом захворювання, тому ризик заразитися від такої дитини вищий. Сьогодні більше говорять про те, що має значення не стільки вік дитини, скільки її активне соціальне життя та кількість контактів. З цієї точки зору найменшу епідемічну небезпеку становлять малюки та діти дошкільного віку, які в умовах коронавірусної пандемії обмежені в своїх переміщеннях будинком і дошкільним освітнім закладом. Тому, якщо маленька дитина і зустрінеться з коронавірусом, максимум кому вона його передасть – це або в групі дитячого садочку, або в родині. Так само і можливості зараження для цієї вікової категорії істотно обмежені. Цей факт був доведений навесні під час всесвітнього локдауну: в більшості випадків діти заражалися коронавірусом у сім'ї, оскільки в умовах жорсткого карантину їх коло спілкування було обмеженим найближчими родичами.

Зовсім по-іншому відбувається із школярами, особливо старшокласниками, і студентами: це найбільш соціально активна категорія населення, яка здатна поширювати коронавірус через більшу кількості контактів в школах, секціях, торгово-розважальних центрах – там, де найчастіше утворюється велике скупчення людей.

А що стосовно дорослих? Знову ж таки, все залежить від того, наскільки активно вони контактують з іншими людьми. Вони можуть заразитися коронавірусом як від своєї дитини (не важливо якого віку дошкільного або студента), так і під час тривалого перебування з безсимптомно хворим дорослим.

Особи літнього віку, які виявилися найбільш уразливими до коронавірусу, в нашій країні менш соціально активні в порівнянні з європейськими країнами, а їх перебування в відносній соціальній ізоляції в умовах коронавірусної пандемії пішло тільки на користь: зменшена кількість контактів з дорослими дітьми і маленькими онуками дозволило знизити ймовірність їх інфікування. Зараження в даній віковій категорії відбувається або в сім'ї, якщо людина літнього віку проживає в одній квартирі з дітьми і онуками, або при спілкуванні з хворими коронавірусною інфекцією людьми поза сім'єю.

Чи можна перервати ланцюгову реакцію поширення коронавірусу?

На даний час це найактуальніше питання. Як показав досвід, впроваджений навесні всесвітній нокдаун, дозволив зі змінним успіхом знизити темпи поширення нового вірусу і зменшити навантаження на систему охорони здоров'я, щоб вона могла впоратися з екстремально збільшеним потоком пацієнтів. Що буває, коли жорстких карантинних заходів немає або вони введені несвоєчасно, показав досвід США та Італії. Однак від локдауну більшою мірою постраждала світова економіка і соціально незахищені громадяни, а на самому коронавірусі, як і його подальшому поширенні, це ніяк не позначилося: після відносного літнього затишшя, восени цього року він вдарив з новою силою, і багато країн сьогодні борються з другою хвилею пандемії коронавірусної інфекції, а деякі експерти, заглядаючи в майбутнє, пророкують третю.

Що може сьогодні зробити кожен з нас?

В умовах, коли коронавірус схоже не збирається йти, а продовжує "бешкетувати", єдиною ефективною мірою залишається все те ж соціальне дистанціювання, уникнення місць великого скупчення людей і носіння масок. Якщо людина поки не зустрілася з коронавірусом, то дотримання цих заходів дозволить їй протриматися до початку проведення вакцинопрофілактики. Інша справа, якщо людина побувала в контакті з хворим на коронавірусну інфекцію. У цьому випадку важливо не тільки дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити маску в громадських місцях, щоб не наражати на небезпеку зараження оточуючих, а й контролювати своє самопочуття, щоб при появі перших симптомів звернутися за медичною допомогою.

Дотримання соціального дистанціювання і носіння масок потрібно й тим, хто перехворів коронавірусною інфекцією. Є інформація, що перенесене захворювання не гарантує захист від повторного зараження коронавірусом. А значить не варто розслаблятися після одужання.

Окремого розгляду потребує питання внутрішньосімейного зараження коронавірусом. На сьогоднішній день про це мало говорять, а тим часом це один з найбільш часто реалізованих шляхів передачі коронавірусної інфекції. Саме так відбувалося зараження новим вірусом навесні, під час тотального карантину. І сьогодні, коли влада запроваджує посилені карантинні обмеження, всі здорові, ті, що побували в контакті та перебувають на самоізоляції, заражені, які хворіють в легкій формі, та одужуючі в один момент виявляються закритими в одній квартирі, де і відбувається активний контакт з вірусом. У такій ситуації кожен діє на свій розсуд: кому дозволяє житлоплоща, виділять зараженому родичу окрему кімнату, а кому не дозволяє – миряться з ситуацією.

Щоб не дозволити коронавірусу поширитися на близьких людей, потрібно пам'ятати про основні шляхи його поширення – контактний (безпосередньо від зараженої коронавірусом людини і через забруднені вірусом предмети), а також повітряно-крапельний. Виходячи з цього, потрібно дотримуватися основних правил протиепідемічної безпеки: часто провітрювати приміщення, в якому тривалий час проводить сім'я, проводити вологе прибирання приміщень, по-можливості частіше виходити на прогулянку, особливо це стосується дітей. Необхідно всією сім'єю дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки в міру необхідності, не торкатися зайвий раз руками обличчя, області носа, очей і рота. Необхідно виділити кожному члену сім'ї, якщо цього не було зроблено раніше, особистий посуд і засоби гігієни.

Якщо хтось із членів сім'ї відчуває себе погано, не потрібно приховувати це від близьких, краще посилити заходи протиінфекційного внутрішньосімейного захисту. Одним із способів захисту є застосування препаратів, які пригнічують розмноження вірусів в клітинах організму людини. Їх застосування дозволяє знизити циркуляцію вірусів всередині близького оточення, особливо якщо в сім'ї є самоізольовані або легкохворіючі.

Відносно попередження коронавірусної інфекції, на жаль, вірогідність того, що людина, так чи інакше, може отримати цей вірус, досить висока. І до цього треба бути готовими. В даному випадку розглядається застосування противірусних препаратів, які вживаються при респіраторній інфекції: вони можуть прямо впливати на вірус, або стимулювати противірусну систему захисту організму.

Перспективними вважаються так звані полімішеневі препарати, тобто ті, які діють не на одну конкретну "мішень" вірусу, а відразу на кілька. Флавоноїди виявилися вдалою комбінацією, яка блокує вірус на основних етапах його життєвого циклу. Одним з таких препаратів, що містять комплекс флавоноїдів, є сироп Флавовір®, що містить активну (діючу) речовину – рідкий екстракт протефлазід. Флавоноїди сиропу Флавовір® блокують спеціальні допоміжні молекули вірусу, які допомагають патогену розмножуватися. Таке блокування порушує процеси розмноження вірусу і кількість його копій стає меншою, що допомагає організму впоратися з хворобою. Проведені клінічні дослідження сиропу Флавовір® показали, що його щоденний прийом згідно з інструкцією не викликає порушень у роботі імунної системи і сприяє підтримці рівня інтерферонів, достатнього для адекватної імунної відповіді організму на інфекційний збудник. У свою чергу, це дає можливість, на розсуд лікаря, застосовувати препарат протягом тривалого часу. Згідно з інструкцією, Флавовір® можна застосовувати дітям від народження.

Таким чином, сьогодні коронавірус диктує людству нові умови життя. Від того, наскільки швидко ми приймемо правила гри, і зуміємо адаптувати під них соціальне життя, буде залежати, як скоро вдасться впоратися з коронавірусною пандемією.

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