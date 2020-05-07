Суперкомп'ютер обчислив ліки від COVID-19

Медичні препарати симепревір, паритапревір, гразопревір і велпатасвір, які застосовують для лікування гепатиту C, можуть запобігати зараженню COVID-19.

Такого висновку дійшли німецькі вчені з Університету Майнца, які проаналізували ефективність лікарських препаратів у боротьбі з коронавірусом за допомогою суперкомп'ютера MOGON II, повідомляє сайт закладу.

Ліки від COVID-19

Крім ліків, машина визначила, що рослина жимолость японська (Lonicera japonica), яку застосовують у терапії пацієнтів із інфекцією верхніх дихальних шляхів, також може сприяти боротьбі з вірусом.

За два місяці досліджень комп'ютер провів понад 30 мільярдів обчислень і перевірив близько 42 тисяч різних речовин.

"Цей метод комп'ютерного моделювання відомий як молекулярне стикування, і його використовують у науці протягом багатьох років", – розповів один із авторів дослідження Томас Ефферт.

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