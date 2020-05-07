Суперкомп'ютер обчислив ліки від COVID-19

Медичні препарати сімепревір, парітапревір, гразопревір і велпатасвір, які застосовуються для лікування гепатиту C, можуть запобігати зараженню COVID-19.

До такого висновку прийшли німецькі вчені з Університету Майнца, які проаналізували ефективність лікарських препаратів в боротьбі з коронавірусом за допомогою суперкомп'ютера MOGON II, повідомляє сайт закладу.

Ліки від COVID-19

Крім ліків, машина визначила, що рослина жимолость японська (Lonicera japonica), яка використовується в терапії пацієнтів з інфекцією верхніх дихальних шляхів, також може сприяти боротьбі з вірусом.

За два місяці досліджень комп'ютер провів більше 30 мільярдів обчислень і перевірив близько 42 тисяч різних речовин.

"Цей метод комп'ютерного моделювання відомий як молекулярна стикування, і він використовується в науці протягом багатьох років", – розповів один з авторів дослідження Томас Ефферт.

Раніше OBOZREVATEL зібрав всю актуальну інформацію про найперспективніші препарати, які розробляються в різних країнах світу і можуть стати потенційним засобом від COVID-19.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся