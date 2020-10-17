Короткі новини по темі, яка зараз всіх цікавить...

Про статистику не буду, як і обіцяв, її ви побачите самі, вона сумна, але множте цифру тих, хто захворів на 5, як мінімум.

Всі визнали, що вірус таки існує, хоча є дебіли (Дебільність (лат. debilis — "слабкий") — термін, що застосовується у психіатрії для визначення слабкого ступеня олігофренії. Відповідно до МКХ-10, розділу F, нормативним є термін "легка розумова відсталість"), які все такі вірять, що це фейк, вигадка і зовсім проста інфекція, тому тут буде працювати природній відбір.

Шкода тих, хто розуміє, що проблема існує, але намагається займатись самолікуванням народними методами, вітамінами, питтям, прогулянками та порадами тих, хто немає жодного відношення до медицини. Все вище перераховане не працює, особливо коли вам більше 35 років, молодь звичайно може проскочити хворобу без жодних ліків і це є плюс і позитив.

Судячи по динаміці поширення вірусу, ми вже давно усі в червоній зоні.

Хтось почав називати деякі міста чорною зоною, бо немає місця в реанімаціях та недостатньо кисневих точок, тому почався відбір, кого лікувати в першу чергу.

Дуже багато українців лікується вдома і ми розуміємо, що їх в рази більше, ніж в лікарнях.

Перебіг хвороби деколи не прогнозований, вчора доречі передзвонив колега лікар, який немає зараз температури, має інші симптоми ковіду, нюх пропав класично на 5 день, а на КТ є ознаки пневмонії.

Тому потрібно бути пильними і динамічно робити обстеження, бо зміни на КТ за 5-7 днів можуть різко погіршитись, а лікар орієнтується на перше КТ, де були незначні зміни або їх не було.

Повторний ПЛР тест після 14 дня хвороби при позитивному ПЛР в перші дні хвороби не потрібно виконувати зараз, бо для лікування він нам лікарям нічого не дає.

Позитивний ПЛР може бути й до місяця часу, але ми тепер розуміємо, що вірус вже переможений, а його залишки ми ще визначаємо.

Контролюйте більше ЦРП (ц реактивний протеїн), феритин, д-димери поки це найкращі маркери ускладнень при ковіді.

Прокальцитонін на практиці не показав своєї ефективності, але це суто ті пацієнти, з якими я особисто стикався, можливо у колег в реанімації він працює краще.

Ще важливим є те, що противірусні препарати пройшли клінічні дослідження ну і результат дуже простий - не працюють, тому поки що це зайва витрата коштів.

Не забувайте за інші захворювання, вони нікуди не зникли, тому консультуйтесь з лікарями, щоб тримати їх під контролем.

Не панікуйте - паніка найгірший порадник.

Нюх немає для нас значення, якщо він повернувся чи не повернувся, ми лікарі орієнтуємось на КТ та аналізи та загальний стан пацієнта.

Хто захворів і лікується вдома, рекомендую купити пульсоксиметр, термометр ртутний також має бути вдома.

Про аптечку я писав раніше в постах, ліки доречі починають зникати, і якщо я менше переживаю за дефіцит в аптеці цинку, пробіотиків, вітаміну Д та вітаміну С чи купи фуфломіцинів, які мають нульовий вплив на вірус, але великий вплив на вашу кишеню, ми лікарі переживаємо, що важче купити антибіотики, які дійсно рятують пацієнтів при ускладненях ковіду.

Усім оптимізму, боротьба триває, а обізнаність допоможе нам перебороти коронавірус швидше і з меншими втратами!

І пам‘ятайте про медиків, ваша підтримка зараз дуже потрібна, вони також люди.

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