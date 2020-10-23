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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Створено новий тест для діагностики коронавірусу

1.2т
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Індійські вчені розробили діагностичний тест для виявлення коронавірусу. Його перевага полягає в визначенні надзвичайно низьких вірусних навантажень.

Авторами методу є дослідники з Індійського технологічного інституту в Харагпурі, повідомляє The Hindu.

Перевірка даного аналізу із зразками пацієнтів показала високий рівень точності. Так, при паралельному тестуванні 200 зразків за допомогою цієї методики правильно було виявлено 108 позитивних зразків з 115 і 83 з 85 - негативних. Наявність або відсутність коронавірусу в зразку попередньо було визначено методом ПЛР в реальному часі. Чутливість і специфічність тесту складає 94 і 98% в порівнянні з полімеразною ланцюговою реакцією.

Раніше MedOboz писав, що вчені встановили здатність противиразкового препарату пригнічувати реплікацію вірусу SARS-CoV-2 як на культурі клітин, так і на тваринах.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Індія
Тег
діагностика
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