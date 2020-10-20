Створено новий тест для діагностики COVID-19

У Сінгапурі створено новий діагностичний набір для виявлення коронавірусу. Пристрій аналізує дихання і видає результат через хвилину.

Як повідомляє The Straits Times, цей тестер є продуктом компанії Breathonix.

У пілотному клінічному випробуванні приладу взяли участь 180 пацієнтів. Точність дихального тесту, який реєструє хімічні зміни в диханні хворого, становить понад 90%. Він дуже простий у застосуванні і не вимагає спеціальних навичок від персоналу.

На думку виробника, цей набір може бути дуже корисним для швидкої перевірки на коронавірус великої кількості людей, наприклад, в аеропортах або в гуртожитках.

MedOboz раніше писав, що вчені зі США запропонували діагностувати коронавірус за допомогою глюкометра.