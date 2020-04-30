Створені в США ліки блокують коронавірус: з'явилося нове дослідження

Клінічні дослідження створеного в США препарату "Ремдесівір" показали, що пацієнти з коронавірусом, які приймали його, одужують на 31% швидше, ніж ті, хто приймав плацебо.

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Як пише The Hill з посиланням на Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (NIAID), середній час відновлення становив 11 днів для пацієнтів, які отримували "Ремдесівір", в порівнянні з 15 днями для тих, хто отримував плацебо.

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"Дані показують, що "Ремдесівір" надає чіткий, значний, позитивний ефект в скороченні часу на відновлення", – заявив глава NIAID Ентоні Фаучи.

За його словами, хоча поліпшення на 31% не видається повною перемогою, але це дуже важливий доказ концепції, тому що доведено, що ліки можуть блокувати коронавірус.

Результати також показали, що люди, які приймали "Ремдесівір", рідше вмирали, хоча різниця була досить невеликою. Смертність склала 8% в групі, що отримувала ліки, проти 11,6% в групі плацебо.

Дослідження почалося 21 лютого, в ньому взяли участь 1063 людини в 68 клініках в США, Європі та Азії. Ні пацієнти, ні їх лікарі не знали, до якої групи вони належать, щоб усунути несвідоме зміщення.

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