Степанов заявив, що коронавірус в Україні став агресивнішим

В Україні коронавірус став агресивнішим, зокрема, через поширення нових штамів, серед який британський і південноафриканський варіанти. Тому не зменшується і смертність від нього.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, летальність від COVID-19 у країні – на рівні 2%.
"Щодо госпіталізації важких хворих немає проблем. У нас майже з 78 тис. ліжок у країні під коронавірус на сьогодні зайнято 46 тисяч. Проблем із ліжками немає. Смерть кожної людини – це трагедія. Цей вірус більш агресивний. Взагалі ця третя хвиля – більшість людей хворіє британським штамом", – пояснив глава МОЗ.
Він відповів на інформацію глядача про те, що хворих на COVID-19 часом не хочуть брати в лікарню. Так, міністр підкреслив, що з кожним конкретним випадком треба розбиратися окремо. Оскільки система охорони здоров'я величезна, але за лікарні насамперед відповідає місцева влада.
"У них є власники, які призначають лікарів. Те, що ви зараз кажете, дійсно не передбачено жодним, навіть теоретично, нормативним документом. Навпаки, є зобов'язання госпіталізувати людей, якщо є відповідні показання. Сатурація 85 – це обов'язкова госпіталізація. Тому ми змушені іноді розбиратися в кожному конкретному випадку. Тільки у такий спосіб, на жаль, ми можемо вибудовувати цю систему", – додав Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок 16 квітня Україна опинилася на шостому місці у світі за кількістю нових летальних випадків від ускладнень COVID-19.
За минулу добу в країні від коронавірусу померли ще 438 осіб. Загалом із початку пандемії хвороба забрала життя 39 096 українців.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Лікування коронавірусу в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".