Степанов заявив, що коронавірус в Україні став агресивнішим

В Україні коронавірус став агресивнішим, зокрема, через поширення нових штамів, серед який британський і південноафриканський варіанти. Тому не зменшується і смертність від нього.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, летальність від COVID-19 у країні – на рівні 2%.

"Щодо госпіталізації важких хворих немає проблем. У нас майже з 78 тис. ліжок у країні під коронавірус на сьогодні зайнято 46 тисяч. Проблем із ліжками немає. Смерть кожної людини – це трагедія. Цей вірус більш агресивний. Взагалі ця третя хвиля – більшість людей хворіє британським штамом", – пояснив глава МОЗ.

Степанов: летальність від COVID-19 в Україні – на рівні 2%

Він відповів на інформацію глядача про те, що хворих на COVID-19 часом не хочуть брати в лікарню. Так, міністр підкреслив, що з кожним конкретним випадком треба розбиратися окремо. Оскільки система охорони здоров'я величезна, але за лікарні насамперед відповідає місцева влада.

"У них є власники, які призначають лікарів. Те, що ви зараз кажете, дійсно не передбачено жодним, навіть теоретично, нормативним документом. Навпаки, є зобов'язання госпіталізувати людей, якщо є відповідні показання. Сатурація 85 – це обов'язкова госпіталізація. Тому ми змушені іноді розбиратися в кожному конкретному випадку. Тільки у такий спосіб, на жаль, ми можемо вибудовувати цю систему", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок 16 квітня Україна опинилася на шостому місці у світі за кількістю нових летальних випадків від ускладнень COVID-19.

За минулу добу в країні від коронавірусу померли ще 438 осіб. Загалом із початку пандемії хвороба забрала життя 39 096 українців.

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