Степанов заявив про закупівлю Україною визнаного в світі препарату проти COVID-19

Україна закупить препарат "Ремдесивир", визнаний у всьому світі для лікування коронавірусної хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це під час брифінгу 8 липня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він зазначив, що препарат був включений в український протокол лікування COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, були проведені переговори з компаніями-постачальниками "Ремдісивиру" про закупівлю його в кількості, розрахованої на лікування до восьми тисяч пацієнтів.

"Він не був доступний з точки зору продажів, його виробляє американська компанія. Зараз ми вже провели певні переговори з компаніями, які отримали ліцензію від американської компанії і розраховуємо на закупівлю цього засобу", – сказав Степанов.

Міністр додав, що "Ремдісивир" – хороший противірусний препарат, який може дуже ефективно використовуватися при лікуванні коронавірусної хвороби.

Відзначимо, що раніше в Україні для лікування COVID-19 використовувався "Гидроксихлорохин".

Раніше OBOZREVATEL писав, що Європейська комісія схвалила використання першого препарату для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) – ремдесивиру.