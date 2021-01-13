Очільник МОЗ відповів на дані про низьку ефективність китайської вакцини від Sinovac

Марина Ліснічук Пульмонологія 09:09, 13.01.2021 Оновлено: 10:28, 13.01.2021

Україна прагне отримати кінцеві висновки досліджень щодо ефективності в захисті від коронавірусу вакцини CoronaVac безпосередньо від її виробника – китайської компанії Sinovac Biotech, перш ніж замовляти поставку препарату.

Але йдеться про не менш ніж 70%. Про це на брифінгу 13 січня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він нагадав, що напередодні на пресконференції у Бразилії було оприлюднено попередні результати випробувань CoronaVac, які свідчать, що загальна ефективність цієї вакцини становить трохи більш ніж 50%.

Степанов назвав, яку ефективність Україна чекає від китайської вакцини проти COVID-19

Степанов підкреслив, що такі дослідження було проведено не лише в Бразилії, а в різних країнах світу. Тож необхідно дочекатися узагальненого офіційного звіту.

"Але навіть більше 50% ефективності вакцини достатньо для підтвердження її дієвості та затвердження більшістю регуляторів, які є у світі", – запевнив міністр.

Це стосується Всесвітньої організації охорони здоров’я, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) та інших.

Проте Україна, укладаючи договір із виробником вакцини, вказала вимогу щодо її ефективності (на етапі поставок препарату в країну) на рівні не менш як 70%, додав Степанов. Відповідні результати мають бути підтверджені публікаціями від компанії виробника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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