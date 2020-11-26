Степанов сказав, як довго діють антитіла до COVID-19

Степанов також підкреслив, що є ризик повторного зараження

Глава МОЗ зазначив, що у всіх пацієнтів, що перехворіли з'являються антитіла

Люди, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), через пів року починають втрачати антитіла, та можуть повторно заразитися.

Про це у своєму інтерв'ю на Youtube-каналі "Зе Інтерв'юер" повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"У всіх виробляються антитіла, просто різний їхній тип і кількість. Згідно з дослідженнями, антитіла починають істотно знижуватися через пів року і через деякий період часу вони просто зникають. Уже є підтверджені випадки, коли людина повторно захворіла на COVID-19", – розповів глава МОЗ.

Степанов підтвердив, що пацієнти, які перехворіли в першу хвилю коронавірусу, можуть знову заразитися COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов повідомив, коли визначиться дата поставок вакцин проти COVID-19 в Україні.

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