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/ Пульмонологія

Степанов сказав, по яких органах найбільше б'є новий штам COVID-19 в Україні

11.7т
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Новий штам коронавірусу в Україні найбільше вражає центральну нервову систему, нирки і печінку.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також зазначив, що наразі країна увійшла у важкий період через нього (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Степанов розповів про новий штам в Україні

Степанов розповів про новий штам в Україні

"Ми зайшли в важкий період з точки зору нового штаму коронавірусу. Це те, про що говорили колеги-лікарі, що він більш контагіозний, тобто більша кількість людей заражається, він вражає більше молодих людей. Більш того, ми бачимо зміну клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку", – сказав міністр.

Степанов додав, що нинішня ситуація вимагає згуртованіших дій для боротьби з коронавірусом.

Водночас час він прокоментував ситуацію в Івано-Франківській області, яка потрапила в "червону" зону. За словами Степанова, ситуація починає стабілізуватися.

"За кількістю хворих, я думаю, мер це підтвердить, протягом останніх кількох днів ми бачимо стабілізацію ситуації, я маю на увазі, що у нас немає такого зростання захворювання, яке було. Івано-Франківська область вже не входить в топу за кількістю хворих", – сказав глава МОЗ.

Зазначимо, що міністр не конкретизував, про який саме штам йдеться. Швидше за все це "британський", який вже зафіксовано в Україні.

Раніше вчені заявили, що цей варіант вірусу на 64% більше смертоносний, ніж інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше підтвердили поширення на території країни "британського" штаму. Двох інфікованих цим варіантом COVID-19 виявили в Івано-Франківську.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Коронавірус
Особи
Максим Степанов Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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