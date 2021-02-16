Степанов сказав, коли очікується перше щеплення від COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловив сподівання, що перше щеплення від коронавірусу буде зроблено в Україні вже цього тижня.

Таку думку він озвучив під час брифінгу 16 лютого. Вакцину першочергово отримають медичні працівники – "наші герої, які зараз знаходяться на передовій боротьби із COVID-19", наголосив він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Урядовець також пояснив, чому кампанія з вакцинації в нашій країні не почалася з 15 лютого, як наголошувалися раніше. Він сказав, що була впевненість щодо цієї дати, яка ґрунтувалася на укладених договорах між Україною та виробниками вакцин. У документах були чітко передбачені кількість і терміни поставок, сказав він.

"Один мільйон доз ми очікуємо в лютому, ще мільйон у березні цього року. Ба більше, стосовного мільйона доз, який ми маємо отримати в лютому, у нас була впевненість, що він буде поставлений до 15 лютого, і відразу ми почнемо вакцинацію. Виникли певні технічні проблеми, логістичного характеру. Вони будуть вирішені буквально за декілька днів", – уточнив Степанов.

Щодо надходження препаратів за процедурою COVAX, як тільки було отримано підтвердження поставок в Україну перших 117 тис. доз вакцини Pfizer до середини лютого, Міністерство охорони здоров'я одразу повідомило громадян.

"Тут виникли певні бюрократичні загальні труднощі, які не залежать від України. У черзі стоять всі країни світу, і це дуже важливо – отримати якомога раніше вакцину", – наголосив міністр.

Він також уточнив, що в нашій країні все готово до реалізації Національного плану вакцинації: сформовані мобільні бригади, що будуть вакцинувати, списки людей, яких будуть вакцинувати на першому етапі, тощо.

"Ми очікуємо на поставку вакцини в Україну. Як тільки вона надійде, відразу почнемо вакцинацію", – сказав Степанов.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Степанов прокоментував відкриття Національним антикорупційним бюро (НАБУ) провадження проти деяких чиновників очолюваного ним відомства через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусу за завищеною вартістю.

Справу бюро, відкриту в перших числах лютого, він назвав "інформаційною війною".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!