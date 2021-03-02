Степанов розповів, як почувається після щеплення індійською вакциною
Очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України Максим Степанов зізнався, що нормально почувається після того, як отримав щеплення проти коронавірусу індійською вакциною CoviShield.
Про це він розповів під час брифінгу міністерства 2 березня, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Разом із медиками зробив щеплення препаратом від AstraZeneca CoviShield і на власному прикладі довів необхідність вакцинації як одного із основних етапів боротьби із COVID-19. Хочу розчарувати прихильників "теорії зради" – почуваюся абсолютно нормально й продовжую виконувати свої обов’язки як вчора, так і сьогодні", – підкреслив міністр.
Він наголосив, що МОЗ забезпечило Україну якісною вакциною, яка розроблена одними з провідних компаній світу – AstraZeneca разом із Оксфордським університетом. За його словами, такий же препарат нині використовують у багатьох країнах: Австралії, Південній Кореї, Великобританії, державах ЄС, Канаді.
Нагадаємо, що Степанов публічно зробив щеплення проти COVID-19 у понеділок, 1 березня. Він заявив, що на черзі буде і президент Володимир Зеленський. Згодом міністр також розповів про побічні ефекти під час вакцинації.
Додамо: з 1 березня в Україні відкрили запис у чергу на вакцинацію. З інструкцією про те, як потрапити на щеплення – можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у понеділок, 1 березня, проти COVID-19 вакцинували 1764 громадян. Загалом із початку кампанії імунізації щеплення отримали вже 4905 українців.