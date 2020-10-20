Ефективне лікування короновірусу в Україні

Віктор Литвиненко Пульмонологія 17:14, 20.10.2020

В Україні планується запуск експериментального проєкту, мета якого – збір гіперімунної плазми з подальшим виробництвом імуноглобуліну для лікування COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНІАН.

Гіперімунна плазма – це плазма людей, які вже перехворіли на коронавірусну інфекцію. Така плазма містить антитіла до COVID-19.

У багатьох розвинених країнах світу імуноглобулін, отриманий з плазми людей, які одужали, знаходиться на етапі клінічних випробувань. В Україні спочатку необхідно таку плазму зібрати, щоб отримати імуноглобулін. Препарат мають намір використовувати на території країни в рамках клінічних випробувань.

Плазма крові людей, які одужали, містить антитіла до COVID-19

За словами Степанова, цей препарат планують внести до протоколу лікування COVID-19, оскільки імуноглобулін, отриманий саме з плазми людей, які одужали, матиме великий терапевтичний ефект в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Як писав MedOboz, ліки від виразки ефективно пригнічують реплікацію коронавірусу як в пробірці, так і у тварин.

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Здоров'я Пульмонологія

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