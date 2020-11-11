Степанов розкрив небезпеку антибіотиків на початковій стадії COVID-19

Міністр закликав українців не вдаватися до самолікування в перші 5-7 днів хвороби

Нині до лікарень потрапляють пацієнти вже з важким перебігом інфекції

За його словами, коронавірус в Україні став агресивнішим

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що намагання побороти коронавірус антибіотиками на початковій його стадії може призвести до погіршення стану здоров’я інфікованого.

З проханням до громадян не вдаватися до такого самолікування він звернувся під час брифінгу 11 листопада, який транслювався онлайн на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Насамперед глава МОЗ зазначив, що перебіг коронавірусу в Україні змінюється, інфекція стала агресивнішою й останнім часом у лікарнях збільшилася кількість тяжких хворих на COVID-19.

У МОЗ попередили українців про небезпеку антибіотиків у разі COVID-19

"І один із основних моментів, які розповідають медики й пацієнти, – протягом 5-7 днів люди не звертаються до свого лікаря, самостійно лікуються і дуже часто починають вживати антибіотики чи інші лікарські засоби", – пояснив він.

Міністр підкреслив, що надавати кваліфіковану медичну допомогу, від якої пацієнту ставатиме легше і він одужуватиме – має винятково фахівець.

"Прошу вас, шановні українці, припиніть самолікування! У лікаря є відповідні знання, протоколи лікування, він знає, в якому стані ви перебуваєте і що в такому разі вам потрібно призначати", – наголосив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що перебіг коронавірусної інфекції в Україні помітно змінився, до того ж на гірше. Вона назвала три фактори, від яких він залежить.

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