Степанов: російську вакцину ніхто реєструвати не буде, можете істерити

Максим Степанов відкинув можливість реєстрації "Супутника V"

Російська вакцина "Супутник V" із недоведеною ефективністю проти коронавірусу в жодному разі не буде зареєстрована в Україні.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну. Він зазначив, що ніякі обурення певних політичних сил, котрі просувають препарат із РФ, не змінять думку уряду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Одна політична сила просто влаштувала якусь істерію щодо реєстрації російської вакцини "Спутник V". Одразу можу сказати – можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", – запевнив Степанов.

Нагадаємо, раніше народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що наприкінці грудня харківська компанія "Біолік" нібито подала на реєстрацію в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Пізніше "Біолік" підтвердила, що подала заяву в Міністерство охорони здоров'я України на реєстрацію "Супутника V". Водночас зазначений препарат не пройшов усі етапи клінічних випробувань, тому не визнаний ефективним у боротьбі з пандемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Степанов після заяв Медведчука і "Біоліку" зазначив, що російський "Супутник V" перш, ніж потрапити на ринок України, повинен пройти перевірку.

Тим часом більшість українців на запитання, чи готові вони вакцинуватися російським препаратом, відповіли негативно.

Ба більше, за даними опитування "Левада-центру", 58% росіян також не готові зробити щеплення "Супутником V" навіть безкоштовно. Їх лякають побічні ефекти і смерті після отримання ін'єкцій.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал