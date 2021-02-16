Степанов: російській вакцині немає що робити в Україні

Вакцині від COVID-19 "Спутнік V" російського виробництва не місце на ринку України.

Про це під час традиційного щоденного брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він підкреслив, що його позиція з цього приводу залишається незмінною.

Очільник Міністерства охорони здоров'я заявив про спробу зриву кампанії з вакцинації в Україні. За його словами, це відкриває шлях до препарату від коронавірусної інфекції, який "нам наполегливо пропонують – "Спутнік V".

"Ви всі знаєте мою позицію щодо цієї вакцини. Вона однозначна – не допустити на ринок України російську вакцину. Немає що тут робити російській вакцині", – підкреслив він.

Раніше Степанов заявив, що перше постачання вакцин проти коронавірусу в Україну можуть здійснити орієнтовно 16–17 лютого. Хоча до цього чиновники обіцяли старт щеплень українців уже з 15 лютого.

"Це дата, яку я особисто називав, зважаючи на поставки вакцин. Джерела поставки – за ініціативою COVAX, це Pfizer і AstraZeneka, згідно з контрактом. Вакцина трошки затримується. Десь 16–17 лютого ми очікуємо її в Україні", – сказав очільник МОЗ.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами інфекціоністки Ольги Голубовської, нападами на Степанова певні сили нібито хочуть повернути в крісло міністра охорони здоров’я "свою" людину. Про це лікарка написала на своїй сторінці в соцмережі.

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