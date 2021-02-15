Степанов пояснив затримку вакцин для України й озвучив, коли вони надійдуть

Перше постачання вакцин проти коронавірусу в Україну можуть здійснити орієнтовно 16-17 лютого.

Про це в ефірі каналу "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Хоча до цього часу чиновники обіцяли старт щеплень українців уже з 15 лютого.

"Це дата, яку я особисто називав, зважаючи на поставки вакцин. Джерела поставки – за ініціативою COVAX, це Pfizer і AstraZeneka, згідно з контрактом. Вакцина трошки затримується. Десь 16-17 лютого ми очікуємо її в Україні", – запевнив очільник МОЗ.

Степанов пояснив затримку вакцин проти COVID-19 для України

Він зазначив, мовляв, процес відвантаження вакцин для нашої держави вже триває. Зокрема, за його словами, цього місяця в Україну мають доставити 1 мільйон доз препаратів, ще стільки ж – у березні.

Згідно з уже підписаними контрактами, загалом до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 млн доз вакцини від китайської фармкомпанії Sinovac Biotech, 2 млн – від шведсько-британської AstraZeneka і 10 млн – від американської Novavax.

"Ще на 3 млн ми очікуємо дозволу від компанії, на відвантаження до України", – додав Степанов і запевнив, що "країна готова повністю до вакцинації".

Він пояснив, що з препаратом від AstraZeneka "взагалі не існує проблем", адже температурний ланцюг зберігання цієї вакцини допускає +2... +8 градуси.

"Але в будь-якому разі ми починаємо робити щеплення мобільними бригадами, які сформовані. Загальна їхня кількість в Україні – це 572, зараз вже готові 347", – переконує міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 15 лютого, в Україні не почалася вакцинація проти COVID-19 препаратом Pfizer, оскільки не підписані відповідні документи.