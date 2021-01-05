Очільник МОЗ пояснив спад статистики щодо COVID-19 і звернувся до українців

Зниження кількості нових хворих на коронавірус, яка спостерігається в Україні впродовж останнього тижня, зокрема пов’язано зі зменшенням проведення тестувань. А це стало причиною того, що українці в переддень і після Нового року стали менше звертатися за такою діагностикою.

Про це на брифінгу 5 січня заявив очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, на сьогодні тільки лабораторії, що підпорядковуються МОЗ, мають можливості й потужності робити не менш ніж 55 тисяч тестів за добу лиш методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Степанов закликав українців робити тести на COVID-19

Також є і приватні лабораторії, яким держава компенсує кошти за тестування, а ще окремі такі заклади в лікарнях. Усе це загалом дозволяє робити щоденно приблизно 70-75 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19. Крім цього, діагностика проводиться і швидкими тестами на антиген, які дають результат за 15 хвилин.

"Водночас ця кількість зменшується. Це за того, що в нас є всі можливості, достатньо всіх тест-систем й держава сплачує за це тестування", – підкреслив Степанов.

Міністр закликав українців у разі будь-яких симптомів не лише коронавірусу, а й гострого респіраторного захворювання, звертатися до своїх сімейних лікарів, щоб ті відправляли їх на тестування. Діагностику, додав він, швидкими тестами роблять і тим, хто просто перебував у контакті з підтвердженим хворим на COVID-19.

"Якщо вам з якоїсь причини відмовляють – звертайтеся на "гарячу лінію" МОЗ із питань коронавірусу: 0800 60 20 19. Сімейні лікарі, будь ласка, проведіть тестування. Адже якщо ми встановлюємо діагноз одразу, то набагато кращі прогнози щодо здоров’я і життя пацієнта", – закликав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за добу 4 січня в Україні виявили 5334 випадки коронавірусу, а загальна кількість інфікувань зросла до 1 083 585. Від COVID-19 померло 202 пацієнти (загалом 19 129), а 13 850 (всього 747 408) одужали.

Через зниження COVID-статистики в Україні навіть заговорили про скасування локдауну, введення якого заплановано на 8 січня.

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