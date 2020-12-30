Степанов назвав, які медзаклади отримають більше тестів на антиген до COVID-19

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) має намір збільшити забезпеченість швидкими тестами на антиген до коронавірусу медзаклади сільської місцевості. Адже на відміну від обласних центрів, там спостерігається більш довготривалий процес відвезення біоматеріалу до лабораторій для проведення ПЛР-тестування.

Про заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 грудня, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Наша мета – робити не менше 1 мільйона тестувань на місяць швидкими тестами на антиген", – зазначив він.

Степанов пояснив механізм розподілу експрес-тестів на антиген до COVID-19

Міністр додав, що використання експрес-тестів на антиген до коронавірусу має бути на рівні сімейних лікарів, екстреної, вторинної медицини і третинного рівня медичної допомоги.

За його словами, нині між регіонами розподілили й уже доставили понад 260 тисяч таких тестів. Також Міністерство охорони здоров’я очікує, що ДП "Медичні закупівлі" придбає ще приблизно 1,5 мільйона штук, які зможуть розвести на місця з наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов пояснив що саме запровадженням нового методу експрес-перевірки на антиген до коронавірусу в Україні пояснюється зниження показників захворюваності на COVID-19 та охоплення населення ПЛР-тестуванням.

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