Степанов назвав головну умову ефективності вакцини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, як визначається ефективність вакцини проти коронавірусу.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю "Гордону", запевнивши, що "щеплення спрацює в будь-якому разі".

"Після щеплення виробляються антитіла, і чим вища кількість антитіл, тим більше людина захищена. За певного рівня антитіл, навіть якщо поруч із щепленим виявиться хворий, його антитіла не пустять антиген, людина не захворіє", – пояснив він.

Водночас глава МОЗ підкреслив, що в людини може виробитися менша кількість антитіл і вона може заразитися й перехворіти, навіть не знаючи, що хворіла. За його словами, такий же підхід у вакцин проти грипу. Щеплення не гарантує, що людина не заразиться, але в іншому разі перебіг хвороби не буде важким.

"Під час оцінювання ефективності враховуються люди, які переносять хворобу в легкій формі. Після щеплення людина може перенести хворобу в легкій формі, або середній, або важкій. І, що головне, для всіх вакцин без винятку ці стадії притаманні в різних відсотках. Важливо, що щеплення гарантує: точно не буде важкої форми, людина точно не помре", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов сказав, скільки українців треба вакцинувати для подолання COVID-19 в країні.