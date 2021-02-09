Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Степанов назвав головну умову ефективності вакцини

2.5т
Читати матеріал російською

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, як визначається ефективність вакцини проти коронавірусу.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю "Гордону", запевнивши, що "щеплення спрацює в будь-якому разі".

"Після щеплення виробляються антитіла, і чим вища кількість антитіл, тим більше людина захищена. За певного рівня антитіл, навіть якщо поруч із щепленим виявиться хворий, його антитіла не пустять антиген, людина не захворіє", – пояснив він.

Водночас глава МОЗ підкреслив, що в людини може виробитися менша кількість антитіл і вона може заразитися й перехворіти, навіть не знаючи, що хворіла. За його словами, такий же підхід у вакцин проти грипу. Щеплення не гарантує, що людина не заразиться, але в іншому разі перебіг хвороби не буде важким.

"Під час оцінювання ефективності враховуються люди, які переносять хворобу в легкій формі. Після щеплення людина може перенести хворобу в легкій формі, або середній, або важкій. І, що головне, для всіх вакцин без винятку ці стадії притаманні в різних відсотках. Важливо, що щеплення гарантує: точно не буде важкої форми, людина точно не помре", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов сказав, скільки українців треба вакцинувати для подолання COVID-19 в країні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Вакцина від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини