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/ Пульмонологія

Степанов нагадав, що робити хворим на COVID-19, якщо немає декларації з лікарем

1.9т
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав алгоритм дій для пацієнта, який має підтверджений діагноз COVID-19 чи підозру на нього, однак не має підписаної декларації із сімейним лікарем.

Про це, спираючись на власний досвід, він написав у Facebook. Як відомо, раніше хворий на коронавірус глава МОЗ обіцяв детально розповідати про свій "шлях звичайного пацієнта".

"Вчора, за кілька годин після того, як я залишив заявку в лікарні, зі мною зв'язалася сімейна лікарка. З’ясувавши детальну інформацію щодо стану здоров’я, запитала, коли я робив тест, перевірила персональні дані й щодо моїх близьких – адже відомості про них як контактних осіб мають бути передані епідеміологам. Далі лікарка призначила відповідне лікування та дату наступного зв’язку. Цей етап пройшов швидко та зрозуміло", – описав ситуацію міністр і подякував своєму лікарю за професійну допомогу.

За його словами, алгоритм для пацієнта з коронавірусом чи підозрою на цю хворобу, якщо він досі не підписав декларацію із сімейним лікарем, такий:

  • подзвонити за номером контакт-центру МОЗ (0-800-60-20-19) та отримати номер телефону амбулаторії, яка закріплена за вашим районом (перелік цих номерів також можна знайти на офіційному сайті НСЗУ в розділі "Для громадян");

  • зв'язатися з амбулаторією, надати свої персональні дані. Тоді реєстратура зафіксує інформацію та надасть контакти сімейного лікаря;

  • далі він телефоном консультує, призначає лікування та слідкує за станом пацієнта протягом усього перебігу хвороби;

  • якщо це підозра, а тесту немає – сімейний лікар відправляє за адресою пацієнта мобільну бригаду для проведення дослідження на COVID-19.

Степанов підкреслив, що підписати декларацію із сімейним лікарем такий пацієнт зможе вже після одужання. Нині, додав він, у МОЗ триває робота над тим, щоб надати можливість людям підписувати таку декларацію онлайн.

Скриншот посту глави МОЗ
Скриншот посту глави МОЗ. Джерело: Facebook Максима Степанова

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Коронавірус
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