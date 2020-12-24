Степанов припустив відтермінування початку вакцинації в Україні

Вакцинація в Україні має розпочатися в лютому 2021 року, але терміни можуть зрушитися.
Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основне питання зараз – це терміни постачання вакцини, які будуть закладені у відповідному контракті з виробниками.
Початок вакцинації планується в лютому
"Ми намагаємось, щоб вакцини якомога раніше були поставлені в Україну і щоб ми могли розпочати весь цей процес вже в лютому наступного року", – зазначив він.
Водночас Степанов припустив зсунення термінів початку вакцинації через поставки вакцини.
За його словами, усі категорії громадян України будуть вакциновані протягом 2021-22 років.
"План вакцинації затверджується відповідним наказом МОЗ. Сьогодні він буде підписаний, затверджений і з'явиться на наших ресурсах", – додав міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
видання The Economist опублікувало дослідження, згідно з яким Україна – єдина країна в Європі, яка зможе отримати масовий доступ до вакцин лише навесні 2022 року.
Глава уряду України Денис Шмигаль оголосив про затвердження загальнонаціонального плану вакцинації.
Степанов заявив, що Україна працює над тим, щоб перша партія безкоштовної вакцини проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX становила не 8 млн, а 16 млн доз.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".