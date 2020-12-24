Степанов припустив відтермінування початку вакцинації в Україні

Вакцинація в Україні має розпочатися в лютому 2021 року, але терміни можуть зрушитися.

Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основне питання зараз – це терміни постачання вакцини, які будуть закладені у відповідному контракті з виробниками.

Початок вакцинації планується в лютому

"Ми намагаємось, щоб вакцини якомога раніше були поставлені в Україну і щоб ми могли розпочати весь цей процес вже в лютому наступного року", – зазначив він.

Водночас Степанов припустив зсунення термінів початку вакцинації через поставки вакцини.

За його словами, усі категорії громадян України будуть вакциновані протягом 2021-22 років.

"План вакцинації затверджується відповідним наказом МОЗ. Сьогодні він буде підписаний, затверджений і з'явиться на наших ресурсах", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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