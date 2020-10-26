Стан стічних вод може попереджати про спалахи коронавірусу

У Канаді розроблено експрес-тест для виявлення вірусу SARS-CoV-2 в стічних водах, що дозволяє контролювати поширення патогену.
У створенні аналізуючої системи взяли участь канадські вчені, компанія Halifax Water, що займається водопостачанням, та біотехнологічна компанія LuminUltra, повідомляє MedicalXpress.
Аналіз стічних вод дозволяє виявити коронавірус до того, як у людей з'являться перші симптоми захворювання. Це дуже цінна інформація для органів охорони здоров'я, яка допоможе приймати правильні рішення щодо пандемії.
Раніше генетичний матеріал (РНК) SARS-CoV-2 був виявлений у фекаліях людей, інфікованих ковідом. Відомо, що вірусні частинки виживають в шлунково-кишковому тракті довше, ніж в дихальних шляхах, тому тестування стічних вод на наявність коронавірусу ефективне в контролі епідеміологічної ситуації.
Як писав MedOboz, використання ультразвукового датчика може підвищити точність діагностики у пацієнтів з COVID-19.
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