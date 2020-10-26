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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Стан стічних вод може попереджати про спалахи коронавірусу

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У Канаді розроблено експрес-тест для виявлення вірусу SARS-CoV-2 в стічних водах, що дозволяє контролювати поширення патогену.

У створенні аналізуючої системи взяли участь канадські вчені, компанія Halifax Water, що займається водопостачанням, та біотехнологічна компанія LuminUltra, повідомляє MedicalXpress.

Аналіз стічних вод дозволяє виявити коронавірус до того, як у людей з'являться перші симптоми захворювання. Це дуже цінна інформація для органів охорони здоров'я, яка допоможе приймати правильні рішення щодо пандемії.

Тестування стічних вод на коронавірус допоможе контролювати епідситуацію
Тестування стічних вод на коронавірус допоможе контролювати епідситуацію

Раніше генетичний матеріал (РНК) SARS-CoV-2 був виявлений у фекаліях людей, інфікованих ковідом. Відомо, що вірусні частинки виживають в шлунково-кишковому тракті довше, ніж в дихальних шляхах, тому тестування стічних вод на наявність коронавірусу ефективне в контролі епідеміологічної ситуації.

Як писав MedOboz, використання ультразвукового датчика може підвищити точність діагностики у пацієнтів з COVID-19.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Канада
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