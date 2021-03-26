Стало відомо, які вакцини від COVID-19 безпечні для вагітних

Карина Бондаренко Пульмонологія 06:20, 26.03.2021 Оновлено: 06:50, 26.03.2021

Дослідження американських учених показало, що вакцини Pfizer і Moderna від коронавірусу ефективні й безпечні для вагітних.

Робота експертів, опублікована в Американському журналі акушерства і гінекології, показала, що препарати можна вводити вагітним і жінкам, які годують грудьми.

Під час дослідження 131 жінка отримала одну з вакцин. Водночас 84 із них були вагітні, 31 годувала грудьми і 16 були не вагітні.

З'ясувалося, що рівень антитіл після вакцинації у вагітних і жінок, які годують, були такими самими, як у невагітних. Результати також показали, що антитіла передавалися новонародженим, з огляду на рівні, виміряних у грудному молоці та плаценті.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вакцина китайського виробництва СoronaVac, яка прибула в Україну, дозволить зробити щеплення людям із малонаселених районів, а також з обмеженими можливостями.

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