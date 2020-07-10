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/ Пульмонологія

Стало відомо, як можна спрогнозувати важкий перебіг COVID-19

3.6т
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Імовірність важкого перебігу коронавірусу в пацієнта можна спрогнозувати за допомогою спільного використання тестів ПЛР і ІФА на початку захворювання.

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Такого висновку дійшли фахівці Університету науки і мистецтв китайської провінції Хубей. Результати дослідження опубліковано в журналі Taylor & Francis. Учені виявили у пацієнтів з важким перебігом хвороби більш пізнє вироблення антитіл типу IgM, які дозволяють організму боротися з коронавірусом.

Тест ПЦР – полімеразна ланцюгова реакція, що показує наявність генома збудника хвороби, ІФА-тест – тест на наявність антитіл до коронавірусу.

Згідно з отриманими даними, антитіла даного типу специфічні для коронавірусу, але є лише у 82,2% пацієнтів з COVID-19, який раніше був підтверджений стандартним тестом ПЛР, йдеться в дослідженні.

Стало відомо, як можна спрогнозувати важкий перебіг COVID-19

Стало відомо, як можна спрогнозувати важкий перебіг COVID-19

При цьому у половини з решти 17,8% пацієнтів згодом спостерігалося важке проходження захворювання – вони надходили у відділення інтенсивної терапії і перебували там більше трьох діб.

Таким чином, проведення тестування на антитіла після позитивного аналізу ПЛР на коронавірус, дозволить спрогнозувати можливі ускладнення і заздалегідь вжити заходів для порятунку хворих, вважають медики.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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