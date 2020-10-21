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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Стало відомо, як коронавірус проникає в людські клітини

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Група вчених з Англії відкрила механізм, за допомогою якого вірус SARS-CoV-2 проникає в людські клітини.

Отримані результати опубліковані в журналі Science та мають важливе значення для розробки терапевтичних підходів в лікуванні COVID-19, повідомляє Bristol Post.

Відомо, що щоб викликати захворювання у людини, частинки вірусу спочатку прикріплюються до поверхні людських клітин, що вистилають дихальний або кишковий тракти. Після прикріплення вірус проникає в клітину, де починає розмножуватися.

Дослідники пояснили, чому коронавірус може пошкодити органи за межами дихальної системи, такі як мозок і серце. За допомогою різних методів вони встановили істотну подібність між білком нейропіліном-1 на поверхні нейронів і вірусним білком Spike, з чого випливає, що цей білок полегшує проникнення вірусних частинок в клітину.

Коронавірус легко пошкоджує мозок та сердце
Коронавірус легко пошкоджує мозок та сердце. Джерело: bristolpost.co.uk

З цим пов'язана потенційна терапевтична цінність відкриття: за допомогою спеціально створених моноклональних антитіл можна блокувати взаємодію між цими двома білками і запобігти зараженню людських тканин.

MedOboz раніше писав, що вченими встановлено здатність противиразкового препарату пригнічувати розмноження SARS-CoV-2.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Англія
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