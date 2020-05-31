Стало відомо, що вбиває коронавірус за 15 хвилин

Сонячне світло, навіть імітоване за допомогою ксенонової лампи і набору фільтрів, може за лічені хвилини вбити коронавірус SARS-CoV-2 на різних поверхнях.

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Як пише журнал The Journal of infectious diseases, дослідження провели вчені з Національного центру біозахисний аналізу і контрзаходів в Меріленді (США).

Вчені вивчили вплив сонячного світла на коронавірус

Зокрема, дослідники вивчили вплив сонячного світла на коронавірус на сталевій поверхні. Зімітоване за допомогою ксенонової лампи світло вбило 90% вірусів за 6,8 хвилини в частинках слини, які осіли на сталь, і за 14,3 хвилини – в живильному розчині, нанесеному на металеву поверхню.

Для такої швидкості впливу потрібне світло, подібне до того, що виходить від Сонця в ясну погоду на 40-му градусі північної широти (місто Салерно в Італії). Якщо інтенсивність світла виявиться нижчою, то віруси будуть гинути повільніше.

Це перше дослідження, яке доводить, що сонячне світло допомагає швидше інактивувати вірус на різних поверхнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп переконаний, що новий тип коронавірусу COVID-19 гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.

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