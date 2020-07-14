Стало відомо, хто ризикує заразитися COVID-19 більше за всіх

Швидкість ходьби і зайва вага здатні підвищити ризик зараження людини коронавірусом і розвиток цієї хвороби у важкій формі.

Про це, провівши дослідження, заявили британські вчені. Результати їхньої наукової роботи опубліковані на medRxiv.

Відповідні висновки фахівці зробили після аналізу даних із біобанку про стан здоров'я більш ніж 400 тисяч британців. З'ясувалося, що у людей із ожирінням ризик розвитку важкої форми COVID-19 вищий на 49%.

Ожиріння і повільна ходьба впливають на зараження COVID-19, вважають вчені

Зазначається, що найбільше ризикують ті, хто повільно ходить, незалежно від статури. Наприклад, люди з нормальною вагою, які йдуть зі швидкістю 4,8 км/год, мають вдвічі більше шансів перехворіти на коронавірус у важкій формі, ніж ті, хто пересувається зі швидкістю 6,4 км/год.

Посилаючись на ці дані, вчені дійшли висновку, що саме темп ходьби є фактором ризику зараження та розвитку важкої форми COVID-19 незалежно від ступеня ожиріння.

Щоправда, варто наголосити, що результати їхнього дослідження перебувають тільки в онлайн-бібліотеці і поки не пройшли рецензування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені дійшли висновку, що коронавірус вражає не тільки дихальні шляхи, а й багато інших органів, тому COVID-19 не варто розглядати тільки як респіраторне захворювання.