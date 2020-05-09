Стала відома риса коронавірусу, яка робить його таким небезпечним

Найнебезпечнішою властивістю коронавірусу COVID-19 є висока швидкість передачі інфекції.
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У цьому він перевершує грип та ГРВІ, повідомляє Huanqiu з посиланням на китайського вірусолога Чжуна Наньшаня.
Він зазначив, що заразність коронавірусу набагато перевершує аналогічні властивості сезонного грипу і ГРВІ. Саме це робить його максимально небезпечним.
Вчений назвав основні заходи для боротьби з вірусом. Це ранній захист, раннє виявлення, рання діагностика і рання ізоляція. Йдеться про застосування засобів індивідуального захисту, вимірювання температури в місцях масового скупчення людей, госпіталізацію заражених в окремі палати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські лікарі назвали небезпеку для пацієнтів, які побороли коронавірус. Після одужання вони можуть страждати хронічними захворюваннями легенів.
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