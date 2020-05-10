Спека не вбиває коронавірус і не заважає йому поширюватися: вчені поставили крапку

Потепління не зупиняє поширення коронавірусу COVID-19. Два окремих дослідження зруйнували надії на те, що інфекція зникне влітку.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише Daily Mail, американські і канадські дослідники заявили, що ризик передачі коронавірусу знижується тільки приблизно на 1,5% на кожен градус по Фаренгейту вище 77F (25C).

Надії на те, що COVID-19 зникне влітку, зруйновані

Вчені з Університету Торонто розглянули в цілому понад 375 600 підтверджених випадків COVID-19 в США і Канаді в березні. Вони порівняли вплив температури, вологості, закриття шкіл, обмеження масових зібрань і соціального впливу на поширення хвороби.

Результати показали відсутність зв'язку між температурою і зростанням інфекції.

Епідеміологиня з канадського університету професорка Діон Гесинк підкреслила, що літо не зупинить коронавірус, і важливо, щоб люди це знали.

"З іншого боку, чим більше заходів у сфері охорони здоров'я проводилося в тому чи іншому регіоні, тим більший вплив на уповільнення зростання епідемії. Ці заходи дійсно важливі", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французькі вчені встановили, що коронавірус гине протягом 15 хвилин при температурі 92 градуси Цельсія.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!