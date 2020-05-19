Сovid-19 у дітей та підлітків: усе що треба знати

Коронавірус SARS-nCo-2 поширюється й серед дітей – однак у віковій групі до 20 років легкий плин захворювання відзначений в 97,5% хворих. Натомість серед молоді й людей літнього віку шанс ускладнень у дев'ять разів вищий, ніж у дитини.

Версії, чому SARS-nCo-2 вберігає багатьох дітей

"Це одна з незвичайних загадок, які новий коронавірус продовжує підкидати, – відзначає доктор Френк Еспер із Cleveland Clinic Children's. – Відомі раніше коронавіруси вражали дорослих і дітей однаково, але цей з невідомої поки що причини, безумовно, в основному зачіпає дорослих".

Втім, Сovid-19 – не єдина хвороба з такою аномалією. "Ми спостерігаємо схожі тенденції, наприклад, з вітряною віспою. Дорослі хворіють на вітрянку набагато важче, ніж діти", – нагадує Ванесса Раабе, доцент кафедри інфекційних захворювань в NYU Langone.

Щодо причин слабкого враження організму при Сovid-19 у більшості дітей та підлітків є три припущення:

1. У дітей на SARS-nCo-2 ще спрацьовують антитіла до інших коронавірусів?

На думку лікаря Бадді Крича з Дитячої лікарні Вандербільта, організм дитини зазвичай піддається бомбардуванню з боку інших коронавірусів, що викликають застуду, може мати антитіла в крові, які саме в дітей до певної міри захищають і від вірусу SARS-nCo-2. При цьому імунні реакції антитіл дітей, очевидно, сильніші, ніж у дорослих.

"Діти на цей новий коронавірус реагують так само, як і будь-який інший коронавірус", – відзначив Крич.

2. Легені дітей не уражені димом цигарок і забрудненим повітрям?

Інші експерти припускають: річ у тому, що легені дітей менше піддавалися впливу диму цигарок і забруднюючих речовин, ніж у дорослих.

Відомо, що паління підвищує кількість ACE 2-рецепторів у клітинах легенів, до якого (і тільки до якого) здатний приєднуватися новий коронавірус.

3. Спрацьовує "виключення суперінфекції"?

У вірусологів є термін "виключення суперінфекції". Якщо клітина інфікована вірусом певної групи, то проникнення інших вірусів цієї ж групи в таку клітину неможливо. "Виключення суперінфекції" добре описано для так званих аренавірусів. Цілком можливо, що він проявляється й з коронавірусами.

Отже, теорія виглядає так: якщо в клітину дитини проникнув інший коронавірус, відносно безпечний, то SARS-nCo-2 до неї не потрапить, тому що з погляду коронавірусів вона зайнята.

А в організмі дитини різних коронавірусів набагато більше, ніж у дорослого, оскільки його імунна система ще не стабілізувалася.

Які симптоми коронавірусу Сovid-19 у дітей?

Крім підвищення температури, сухого кашлю й знесиленості (постійного сну) у дітей та підлітків із Сovid-19 набагато частіше, ніж у дорослих, спостерігаються шлунково-кишкові проблеми – діарея й блювота.

У значної групи хворих дітей декілька днів спостерігалися лише шлунково-кишкові симптоми. Є випадки, коли інші симптоми, крім шлунково-кишкових, у дітей із Сovid-19 так і не з'явилися. У дорослих така симптоматична картина зустрічалася рідше, лише в поодиноких випадках.

Що робити, аби вчасно розпізнати симптоми респіраторної вірусної інфекції та Сovid-19

У разі появи у дитини перших симптомів гострих респіраторних вірусних інфекцій залишайтеся вдома та невідкладно зверніться до лікаря і дійте за його рекомендаціями. Дитині варто забезпечити постільний режим та рясне пиття. Лікар може одразу призначити препарати прямої противірусної дії, наприклад сироп Флавовір®. Відомо, що віруси грипу і коронавіруси це РНК-місткі віруси, які мають загальні механізми реплікації, а флавоноїди, що входять до складу препарату Флавовір, пригнічують проникнення і реплікацію ДНК і РНК-вірусів шляхом пригнічення вірусоспецифічних ферментів - ДНК і РНК-полімераз, тимідинкінази, зворотної транскриптази і нейрамінідази. Лікар може порекомендувати приймати Флавовір як етіотропне лікування та профілактика грипу, у тому числі спричиненому вірусами пандемічних штамів. Препарат блокує розмноження вірусів ГРВІ і грипу та захищає слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, нормалізуючи показники місцевого імунітету, зменшує кількість вірусів, які обумовлюють симптоми.

Важливо знати, якщо у дитини з'явилися проблеми з диханням, млявість та відмова від води варто негайно звернутися за медичною допомогою. Якщо коронавірус підтвердиться – будуть проведені всі необхідні медичні заходи.

Наразі близько 80 компаній у світі працюють над розробкою ліків, вакцини або "імунних коктейлів" саме проти коронавірусу SARS-CoV-2 і допоки вчені шукають панацею, дітям і дорослим під час пандемії Сovid-19 слід дотримуватися профілактичних заходів.

Кузнєцова Лариса, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології