Порушення сну можуть призвести до слабкої реакції імунної системи людини на коронавірус, тому експерти радять налагодити режим дня.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail. Нове дослідження засвідчило, що наша реакція на інфекцію змінюється протягом кожного дня.

Вчені виявили, що біологічний годинник дуже впливає на наші імунні реакції – починаючи зі шкіри. Увечері вона втрачає багато води, що підвищує ймовірність потрапляння хвороботворних мікробів в організм.

Сон рятує від коронавірусу: вчені пояснили користь pon.org.ua

При цьому приплив крові до шкіри збільшується вночі, що дає імунним клітинам більше шансів атакувати "загарбників", щойно вони потрапляють всередину.

За словами вчених, регулярний цикл сну може допомогти підтримувати баланс, змінюючи агресивність імунної системи до того часу, коли вона, швидше за все, буде корисна. Це допомагає знизити ймовірність надмірної активності імунної системи і заподіяння собі шкоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що найнадійнішим способом захиститися від коронавірусу є миття рук.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал